LE RN VOTE CONTRE VOUS

Pourquoi cette campagne ?

Le Rassemblement National ment constamment aux français-es. Ce qu'ils disent faire ne se vérifie absolument pas dans leurs votes, et nombreux d'entre nous se font avoir par leurs discours bien huilés.

À l'heure où les médias télévisés ne relatent que des discours et des opinions, nous voulions remettre les faits au centre des décisions de chacun-e et montrer à toutes et tous que le RN n'agit pas dans votre intérêt. Le RN vote contre notre santé, contre les femmes, contre les personnes précaires, contre les personnes non blanches, contre les travailleurs et travailleuses, contre les demandeurs et demandeuses d'emploi, contre les personnes LGBT+, contre les malades, contre les agriculteurs et agricultrices, contre le vivant, contre l'écologie et contre la démocratie.

En soit, LE RN VOTE CONTRE TOUT LE MONDE.

Sommaire

Les sources

La plupart de nos données sont directement issues du site Datan (reconnu par le gouvernement) qui recense les votes de chaque proposition de loi par groupe politique parlementaire. Nous mettons à votre disposition des liens spécifiques pour chaque vote car il est relativement compliqué de trouver une donnée précise sur le site de l'Assemblée Nationale.

Voilà des informations à propos du site Datan en lui-même :

Datan est un nouvel outil en ligne d'analyse de la vie parlementaire française. L'outil vise à rendre compte de l'activité de vote des députés de l'Assemblée nationale. Ainsi, le site Datan recense les votes des parlementaires, de manière à permettre aux citoyens de comprendre le positionnement réel de leurs représentants politiques. Le site propose également des mesures statistiques élaborées à base des données de vote : taux de proximité d'un député ou d'un groupe vis-à-vis des autres groupes parlementaires, proximité vis-à-vis de la majorité présidentielle, loyauté d'un député à son groupe, cohésion interne à un groupe, etc.

L'outil a été fondé par Awenig Marié, chercheur en sciences politiques, et est soutenu par un conseil scientifique présidé par Olivier Costa, directeur de recherche au CNRS.

https://datan.fr/a-propos
https://www.data.gouv.fr/reuses/datan-outil-danalyse-des-comportements-députés-de-lassemblee-nationale/

Le RN vote comme les Macronistes #

Graphique de proximité RN-Macronistes

Depuis juillet 2024 (17e législature). Source : datan.fr/groupes/legislature-17/rn

Le RN vote contre les personnes précaires #

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assemblee-nationale.fr

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Les votes de cette page vont dans le sens d'une diminution drastique des recettes de l'État, qui coupe ensuite les dépenses dans l'éducation, la santé... afin de rester à l'équilibre.

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assemblee-nationale.fr (bonus video)

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Le RN vote contre les travailleurs et travailleuses #

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assemblee-nationale.fr (bonus video)

Le RN vote contre les demandeurs et demandeuses d'emploi #

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Le RN vote pour les riches #

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assemblee-nationale.fr (bonus video)

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Le RN vote contre les agriculteurs et agricultrices #

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Le RN vote contre notre santé #

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Le RN vote contre les malades et les soignant-es #

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Le RN vote contre les femmes #

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Le RN met à mal la démocratie #

Le RN diffuse des idées sans fondement factuel et les présente comme des vérités. Dans une démocratie chaque citoyen doit avoir accès facilement à des informations fiables. Ce document remet les faits au centre du débat.

Le RN ne s'appuie pas sur des faits réels mais sur des peurs : la submersion migratoire, l'insécurité, la fraude aux prestations sociales, l'ensauvagement de notre société... Aucune de ces notions ne sont validées par les experts de ces sujets. Sans base factuelle commune, aucun débat démocratique n'est possible.

franceinfo.fr - Le vrai du faux

franceinfo.fr - Vrai ou faux

statista.com - Comparaison fraude fiscale/sociale

franceinfo.fr - Vrai ou faux

Les députés du RN ont aussi voté :

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lemonde.fr - Sanctions ARCOM

Le RN vote des propositions de loi racistes #

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Tweet RN sur l'immigration

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lemonde.fr - Sanctions ARCOM

Le RN vote contre la paix #

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Marine Le Pen sur X : "Reconnaître un état Palestinien c'est reconnaître aujourd'hui un état Hamas, et donc un état terroriste".

Le RN vote contre le vivant #

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Le RN vote contre le climat #

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Le RN vit de la corruption et de l'argent public volé à la population #

Lundi 31 mars 2025, Marine Le Pen, huit eurodéputés et douze assistants parlementaires ont été reconnus coupables de détournement de fonds publics et de recel de cette infraction. Des peines d'inéligibilité avec exécution provisoire ont notamment été prononcées à l'encontre d'élus du RN.

anticor.org

wikipedia.org - Affaire Jeanne

Nous n'avons pas réussi à trouver le document officiel du procès pourtant censé être public, nous nous excusons pour cette source peu fiable, nous voulions quand même en parler.

datan.fr

Comment agir ?

  1. Rejoignez des groupes militants près de chez vous :
    • Groupes antifascistes et antiracistes
    • Urgence Palestine et autres collectifs contre le génocide en Palestine
    • Extinction Rebellion
    • Les Soulèvements de la Terre
    • Les syndicats de lutte (CGT, Solidaires, FSU, CNT)

  2. Inscrivez-vous sur les listes électorales et allez voter à TOUTES les élections

    Vous êtes automatiquement inscrit sur la liste électorale de la ville ou vous avez été recensé. Si vous n'avez pas été recensé ou que voulez changer de liste pour voter dans la ville où vous travaillez ou habitez cela se fait très rapidement en mairie ou en ligne via ce lien : service-public.gouv.fr

    Attention aux dates maximales d'inscription sur les listes électorales (tableau ci-dessous).

    Voici la liste des prochaines élections :

    Type d'élection Prochain vote Date limite d'inscription
    Présidentielles Mars - avril 2027 Mi-février 2027
    Législatives Début 2029

    (probable dissolution en 2027)

    		 6 vendredis avant le 1er tour
    Départementales Mars 2028 Début février 2028
    Régionales Mars 2028 Début février 2028
    Européennes 2029 6 vendredis avant le 1er tour

    Ne pas voter peut être un choix politique mais concrètement cela va faciliter l'arrivée du RN au pouvoir. Ne pas voter c'est laisser les autres décider pour soi car malheureusement en France l'abstention et le vote blanc n'ont aucun pouvoir.

  3. Si vous ne pouvez pas voter, faites une procuration.

  4. Si vous allez voter, prenez une procuration. Vous pouvez prendre celle d'un inconnu grâce aux sites de certains partis qui s'occupent de mettre les gens en relation.

  5. Parlez-en autour de vous. Tentez de convaincre vos proches d'arrêter de voter RN. Tentez de convaincre vos proches d'aller voter pour lui faire barrage. Ce document est fait, avant tout, pour vous aider à les convaincre en remettant les faits au centre du débat.

  6. Demandez l'interdiction d'événements d'extrême droite dans vos communes (manifestations nazies, conférences racistes...).

  7. Imprimez et collez les affiches et stickers mis à disposition (en bas de ce document) partout.

  8. Arrachez, recouvrez ou détournez les stickers et affiches de l'extrême droite.

  9. Boycottez les médias d'opinion détenus par des milliardaires d'extrême droite comme Vincent Bolloré ou Pierre-Édouard Stérin (CNews, Europe 1, Canal+, C8, Le JDD...)

Médias BolloréMédias à boycotter

Sources des images : Bolloré, lepelerin.com ; Stérin, multinationales.org

  1. Soutenez les médias indépendants en suivant leur travail et/ou en les soutenant financièrement (les médias indépendants réalisent un travail journalistique sans censure car ils n'ont pas l'Etat ou un milliardaire pour patron, mais sont financés grâce aux dons des particuliers).

    Voilà une liste non exhaustive de médias indépendants nationaux traitants différents sujets (actualités, enquêtes, extrême droite, féminisme, décolonialisme, écologie, technologie...) :

    Média Site Soutenir financièrement
    Basta ! https://basta.media/ faire un don
    Blast https://www.blast-info.fr/ soutenir
    Contre-attaque https://contre-attaque.net/ faire un don
    Disclose https://disclose.ngo/fr/ soutenir
    Histoires Crépues https://histoirescrepues.fr/ s'abonner
    L'âge de faire https://lagedefaire-lejournal.fr/ boutique

    faire un don
    La Déferlante https://revueladeferlante.fr/ faire un don
    La relève et la peste https://lareleveetlapeste.fr/ boutique
    La Revue dessinée https://www.larevuedessinee.fr/ faire un don
    Le Média TV https://www.lemediatv.fr/ soutenir
    Limit https://www.limit.media/ faire un don
    Médiacités

    Nantes, Lille, Lyon, Toulouse

    		 https://www.mediacites.fr/ faire un don

    s'abonner
    Médiapart https://www.mediapart.fr/ s'abonner
    Next https://next.ink/ soutenir
    Orient XXI https://orientxxi.info/ soutenir
    Osons Causer https://www.osonscomprendre.com/ boutique
    QG https://qg.media/ s'abonner
    Radio Parleur https://radioparleur.net/ soutenir
    Reporterre https://reporterre.net/ faire un don
    StreetPress ❤️ FAF et Cartofaf https://www.streetpress.com/

    CartoFAF

    		 soutenir
    Vert https://vert.eco/ soutenir
    Village Magazine https://villagemagazine.fr/ soutenir

    Si vous préférez la presse locale voilà une petite liste :
    • Altermidi (Sud-Ouest)
    • Libres Commères (Jura)
    • Dijoncter (Dijon et alentours)
    • Rebellyon (Lyon et alentours)
    • Iaata (Toulouse et alentours)
    • Paris-luttes (Île-de-France)
    • Marseille Infos Autonomes (Marseille et alentours)
    • Le Ravi (Marseille et alentours)
    • Bourrasque (Brest et Finistère)
    • Le Numéro Zéro (Saint-Étienne et Roannais)
    • Expansive (Rennes et Bretagne)
    • Manif-est (Nancy, Lorraine et Grand-Est)
    • Cric (Grenoble et Isère)
    • La Bogue (Limousin)
    • Basse-Chaîne (Angers et Maine-et-Loire)
    • Emrawi (Vienne et Alentours)
    • Vallée en Lutte (Alpes du Sud)
    • Ricochets.cc (Drôme et Auvergne-Rhône-Alpes)
    • Alter-Vienne (Vienne, Isère)
    • La Grappe (Bordeaux et Gironde)
    • Trognon.info (Normandie et alentours)
    • Factuel.info (Franche-Comté)
    • Rabasse.info (Franche-Comté et Bourgogne-Franche-Comté)

  2. Signez pour obtenir un premier référendum d'initiative citoyenne sur cestlabase.org

  3. Signez la pétition contre la loi Duplomb sur petitions.assemblee-nationale.fr

    Si elle atteint 4.8 millions de voix, nous pouvons obtenir le premier référendum d'initiative partagée de la 5e république.

Retrouvez les affiches ici