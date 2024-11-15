LE RN VOTE CONTRE VOUS

Pourquoi cette campagne ?

Le Rassemblement National ment constamment aux français-es. Ce qu'ils disent faire ne se vérifie absolument pas dans leurs votes, et nombreux d'entre nous se font avoir par leurs discours bien huilés.

À l'heure où les médias télévisés ne relatent que des discours et des opinions, nous voulions remettre les faits au centre des décisions de chacun-e et montrer à toutes et tous que le RN n'agit pas dans votre intérêt. Le RN vote contre notre santé, contre les femmes, contre les personnes précaires, contre les personnes non blanches, contre les travailleurs et travailleuses, contre les demandeurs et demandeuses d'emploi, contre les personnes LGBT+, contre les malades, contre les agriculteurs et agricultrices, contre le vivant, contre l'écologie et contre la démocratie.

En soit, LE RN VOTE CONTRE TOUT LE MONDE.

Les sources

La plupart de nos données sont directement issues du site Datan (reconnu par le gouvernement) qui recense les votes de chaque proposition de loi par groupe politique parlementaire. Nous mettons à votre disposition des liens spécifiques pour chaque vote car il est relativement compliqué de trouver une donnée précise sur le site de l'Assemblée Nationale.

Voilà des informations à propos du site Datan en lui-même :

Datan est un nouvel outil en ligne d'analyse de la vie parlementaire française. L'outil vise à rendre compte de l'activité de vote des députés de l'Assemblée nationale. Ainsi, le site Datan recense les votes des parlementaires, de manière à permettre aux citoyens de comprendre le positionnement réel de leurs représentants politiques. Le site propose également des mesures statistiques élaborées à base des données de vote : taux de proximité d'un député ou d'un groupe vis-à-vis des autres groupes parlementaires, proximité vis-à-vis de la majorité présidentielle, loyauté d'un député à son groupe, cohésion interne à un groupe, etc. L'outil a été fondé par Awenig Marié, chercheur en sciences politiques, et est soutenu par un conseil scientifique présidé par Olivier Costa, directeur de recherche au CNRS.

https://datan.fr/a-propos

https://www.data.gouv.fr/reuses/datan-outil-danalyse-des-comportements-députés-de-lassemblee-nationale/

Le RN vote comme les Macronistes #

Depuis juillet 2024 (17e législature). Source : datan.fr/groupes/legislature-17/rn

Le RN vote contre les personnes précaires #

CONTRE l'augmentation du SMIC à 1500€ net par mois.

datan.fr

ABSTENTION lors du vote sur le plafonnement des marges de la grande distribution sur les denrées alimentaires.

datan.fr

POUR l'augmentation maximale des loyers de 3,5% alors que la NUPES proposait un gel total des loyers dans un amendement CONTRE lequel a voté le RN.

datan.fr

assemblee-nationale.fr

ABSTENTION lors du vote sur la mise en place de la gratuité de 40 L d'eau par personne par jour.

datan.fr

POUR l'interdiction de toucher une allocation chômage aux salariés en CDD qui refusent un CDI.

assemblee-nationale.fr

datan.fr

POUR la proposition de loi visant à protéger les locaux, même vacants, contre l'occupation illicite. Ce texte est critiqué par les associations de droit au logement et l'ONU.

datan.fr

CONTRE la création d'une taxe sur les bureaux vacants visant à favoriser leur transformation en logements et lutter contre le sans-abrisme.

datan.fr

POUR la suspension des allocations familiales aux parents d'enfants coupables de trafic de stupéfiants.

datan.fr

Les votes de cette page vont dans le sens d'une diminution drastique des recettes de l'État, qui coupe ensuite les dépenses dans l'éducation, la santé... afin de rester à l'équilibre.

CONTRE l'augmentation de la progressivité de l'impôt sur le revenu.

datan.fr

assemblee-nationale.fr (bonus video)

ABSTENTION lors du vote visant à rétablir l'ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune).

datan.fr

CONTRE l'instauration de la taxe Zucman aux patrimoines supérieurs à 100 000 000 €.

datan.fr

POUR l'augmentation de l'héritage non taxé de 100 000€ à 150 000€.

datan.fr

ABSTENTION sur l'élargissement de l'assiette de la taxe sur les transactions financières.

datan.fr

CONTRE l'augmentation des ressources du Parquet National Financier chargé de lutter contre la grande délinquance économique et financière.

datan.fr

Le RN vote contre les travailleurs et travailleuses #

CONTRE l'augmentation du SMIC à 1500€ net par mois.

datan.fr

POUR l'interdiction de toucher une allocation chômage aux salariés en CDD qui refusent un CDI.

assemblee-nationale.fr

datan.fr

POUR renforcer la défiscalisation des heures supplémentaires, soit alléger les charges patronales et donc employer moins.

datan.fr

assemblee-nationale.fr (bonus video)

Le RN vote contre les demandeurs et demandeuses d'emploi #

POUR renforcer la défiscalisation des heures supplémentaires, soit alléger les charges patronales et donc employer moins.

datan.fr

assemblee-nationale.fr (bonus video)

POUR l'interdiction de toucher une allocation chômage aux salariés en CDD qui refusent un CDI.

assemblee-nationale.fr

datan.fr

Le RN vote pour les riches #

CONTRE l'augmentation de la progressivité de l'impôt sur le revenu.

datan.fr

assemblee-nationale.fr (bonus video)

CONTRE l'instauration de la taxe Zucman aux patrimoines supérieurs à 100 000 000 €.

datan.fr

POUR l'augmentation de l'héritage non taxé de 100 000€ à 150 000€.

datan.fr

ABSTENTION lors du vote visant à rétablir l'ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune).

datan.fr

POUR la suppression de la proposition de loi interdisant les vols en jet privé.

datan.fr

ABSTENTION sur l'élargissement de l'assiette de la taxe sur les transactions financières.

datan.fr

CONTRE l'augmentation des ressources du Parquet National Financier chargé de lutter contre la grande délinquance économique et financière.

datan.fr

Le RN vote contre les agriculteurs et agricultrices #

ABSTENTION lors du vote visant à instaurer des prix planchers pour les agriculteurs.

datan.fr

ABSTENTION lors du vote sur le plafonnement des marges de la grande distribution sur les denrées alimentaires.

datan.fr

POUR la loi Duplomb.

datan.fr

ABSTENTION lors du vote visant à soutenir financièrement les filières agricoles bio en situation de crise.

datan.fr

Le RN vote contre notre santé #

POUR la loi Duplomb.

datan.fr

CONTRE la protection de la population contre les PFAS, polluants éternels liés à de nombreuses maladies.

datan.fr

CONTRE l'instauration d'une taxe sur la publicité pour les aliments nocifs pour la santé.

datan.fr

CONTRE une option végétarienne dans les établissements de restauration collective.

datan.fr

ABSTENTION lors du vote visant à limiter la diffusion des PFAS.

datan.fr

POUR exclure les ustensiles de cuisine du texte limitant l'usage des PFAS.

datan.fr

ABSTENTION lors du vote visant à soutenir financièrement les filières agricoles bio en situation de crise.

datan.fr

Le RN vote contre les malades et les soignant-es #

CONTRE la régulation de l'installation des médecins dans les zones bien pourvues en soignants, lors de la proposition de loi "visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels".

datan.fr

ABSTENTION lors du vote sur l'instauration d'un nombre minimal de soignants par patient.

datan.fr

CONTRE donner la possibilité aux malades en souffrance d'accéder à l'aide à mourir.

datan.fr

Le RN vote contre les femmes #

CONTRE la prise en compte du consentement dans la définition légale du viol.

datan.fr

CONTRE l'inscription de l'IVG dans la constitution. Il est le seul parti dont des députés ont voté CONTRE ce texte.

assemblee-nationale.fr

CONTRE le renforcement de l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique.

datan.fr

CONTRE l'obligation de listes paritaires femmes-hommes aux élections municipales pour toutes les communes.

datan.fr

POUR la suppression de l'obligation de listes paritaires (femmes-hommes) pour les élections de la Mutualité sociale agricole (MSA), le régime de protection sociale des exploitants et salariés agricoles.

datan.fr

Le RN met à mal la démocratie #

Le RN diffuse des idées sans fondement factuel et les présente comme des vérités. Dans une démocratie chaque citoyen doit avoir accès facilement à des informations fiables. Ce document remet les faits au centre du débat.

Le RN ne s'appuie pas sur des faits réels mais sur des peurs : la submersion migratoire, l'insécurité, la fraude aux prestations sociales, l'ensauvagement de notre société... Aucune de ces notions ne sont validées par les experts de ces sujets. Sans base factuelle commune, aucun débat démocratique n'est possible.

La submersion migratoire

franceinfo.fr - Le vrai du faux

L'insécurité

franceinfo.fr - Vrai ou faux

Le montant des fraudes aux prestations sociales est minime par rapport à celui des fraudes fiscales (que le RN ne combat pas)

statista.com - Comparaison fraude fiscale/sociale

L'ensauvagement de notre société

franceinfo.fr - Vrai ou faux

Les députés du RN ont aussi voté :

POUR l'assouplissement des règles de cumul de mandats pour les députés et sénateurs.

datan.fr

POUR la mise en place de vidéosurveillance intelligente à Paris en essai avant, pendant et après les JO 2024. Ce dispositif ouvre la porte à la surveillance de masse en France.

datan.fr

POUR la vidéosurveillance algorithmique dans les transports.

datan.fr

POUR la suppression de la taxe finançant l'audiovisuel public. Ce qui va amener à leur rachat par des groupes privés comme le groupe Bolloré particulièrement connu pour diffuser des fakenews et des idées racistes et xénophobes.

datan.fr

lemonde.fr - Sanctions ARCOM

Le RN vote des propositions de loi racistes #

POUR la suppression du droit du sol à Mayotte.

datan.fr

POUR la complication de l'accès au droit du sol à Mayotte.

datan.fr

POUR la proposition de résolution visant à dénoncer les accords franco-algériens de 1968.

datan.fr

POUR la motion de rejet du projet de loi immigration car d'après eux les migrants sont forcément des délinquants, ne méritent pas l'aide de la France et ne méritent pas d'être régularisés même s'ils résident et travaillent en France dans les métiers dont personne ne veut et où les entreprises sont en demande.

datan.fr

POUR le projet de loi immigration suite à son durcissement par les sénateurs.

datan.fr

ABSTENTION lors du vote visant à sanctionner la discrimination capillaire.

datan.fr

POUR la suppression de la taxe finançant l'audiovisuel public. Ce qui va amener à leur rachat par des groupes privés comme le groupe Bolloré particulièrement connu pour diffuser des fakenews et des idées racistes et xénophobes.

datan.fr

lemonde.fr - Sanctions ARCOM

Le RN vote contre la paix #

ABSTENTION lors du vote pour la condamnation de la responsabilité de la Russie dans la guerre en Ukraine.

datan.fr

ABSTENTION lors de la proposition de résolution soutenant l'Ukraine et condamnant la guerre menée par la Russie.

datan.fr

Le RN condamne la reconnaissance de l'État Palestinien par Emmanuel Macron.

Marine Le Pen sur X : "Reconnaître un état Palestinien c'est reconnaître aujourd'hui un état Hamas, et donc un état terroriste".

Le RN vote contre le vivant #

POUR la loi Duplomb.

datan.fr

CONTRE la protection de la population contre les PFAS, polluants éternels liés à de nombreuses maladies.

datan.fr

CONTRE l'instauration d'une taxe sur la publicité pour les aliments nocifs pour la santé.

datan.fr

CONTRE l'interdiction de l'utilisation de colliers étrangleurs et électriques sur les chiens et chats. Seul parti dont certains députés ont voté contre ou se sont abstenus lors de ce vote.

datan.fr

CONTRE inviter le gouvernement à suspendre l'exploitation minière des fonds marins.

datan.fr

CONTRE une option végétarienne dans les établissements de restauration collective.

datan.fr

POUR une loi facilitant l'artificialisation des sols par les communes qui disposeront de 1 hectare chacune en dehors du cadre de la loi Zéro Artificialisation Nette (ZAN).

datan.fr

ABSTENTION lors du vote visant à soutenir financièrement les filières agricoles bio en situation de crise.

datan.fr

Le RN vote contre le climat #

POUR la suppression de la proposition de loi interdisant les vols en jet privé.

datan.fr

CONTRE inviter le gouvernement à suspendre l'exploitation minière des fonds marins.

datan.fr

CONTRE l'obligation pour les entreprises financées par le plan France 2030 à publier un bilan carbone.

datan.fr

CONTRE l'obligation d'installer des panneaux solaires sur les parkings de plus de 1500m2.

datan.fr

POUR la suppression du crédit d'impôt accordé aux entreprises mettant en place une flotte de vélos.

datan.fr

CONTRE la couverture des toits par une peinture blanche réfléchissant les rayons du soleil et rafraîchissant l'intérieur des bâtiments pour s'adapter au changement climatique.

datan.fr

POUR fixer une distance minimale de 40 km entre les éoliennes en mer et les côtes. Ce qui empêcherait leur construction en pratique. En effet, l'éolien flottant est extrêmement coûteux et la recherche scientifique le concernant est peu avancée.

datan.fr

CONTRE une option végétarienne dans les établissements de restauration collective.

datan.fr

Le RN vit de la corruption et de l'argent public volé à la population #

Pendant 12 ans, le FN a détourné pour son propre compte 4,6 millions d'euros du Parlement européen et a été condamné par la justice pour ce fait.

Lundi 31 mars 2025, Marine Le Pen, huit eurodéputés et douze assistants parlementaires ont été reconnus coupables de détournement de fonds publics et de recel de cette infraction. Des peines d'inéligibilité avec exécution provisoire ont notamment été prononcées à l'encontre d'élus du RN.

anticor.org

Le FN, Marine le Pen et ses proches ont financé illégalement des campagnes électorales pour s'enrichir en vue de financer les futures campagnes. Le jugement a été validé en appel : les condamnations portent sur "escroquerie" ; "complicité d'escroquerie" et "recel abus de biens sociaux"

wikipedia.org - Affaire Jeanne

Nous n'avons pas réussi à trouver le document officiel du procès pourtant censé être public, nous nous excusons pour cette source peu fiable, nous voulions quand même en parler.

Ils votent CONTRE l'augmentation des ressources du Parquet National Financier chargé de lutter contre la grande délinquance économique et financière, délit pour lesquels ils ont été condamnés.

datan.fr

Comment agir ?

Rejoignez des groupes militants près de chez vous : Groupes antifascistes et antiracistes

Urgence Palestine et autres collectifs contre le génocide en Palestine

Extinction Rebellion

Les Soulèvements de la Terre

Les syndicats de lutte (CGT, Solidaires, FSU, CNT) Inscrivez-vous sur les listes électorales et allez voter à TOUTES les élections Vous êtes automatiquement inscrit sur la liste électorale de la ville ou vous avez été recensé. Si vous n'avez pas été recensé ou que voulez changer de liste pour voter dans la ville où vous travaillez ou habitez cela se fait très rapidement en mairie ou en ligne via ce lien : service-public.gouv.fr Attention aux dates maximales d'inscription sur les listes électorales (tableau ci-dessous). Voici la liste des prochaines élections : Type d'élection Prochain vote Date limite d'inscription Présidentielles Mars - avril 2027 Mi-février 2027 Législatives Début 2029 (probable dissolution en 2027) 6 vendredis avant le 1er tour Départementales Mars 2028 Début février 2028 Régionales Mars 2028 Début février 2028 Européennes 2029 6 vendredis avant le 1er tour Ne pas voter peut être un choix politique mais concrètement cela va faciliter l'arrivée du RN au pouvoir. Ne pas voter c'est laisser les autres décider pour soi car malheureusement en France l'abstention et le vote blanc n'ont aucun pouvoir. Si vous ne pouvez pas voter, faites une procuration. Si vous allez voter, prenez une procuration. Vous pouvez prendre celle d'un inconnu grâce aux sites de certains partis qui s'occupent de mettre les gens en relation. Parlez-en autour de vous. Tentez de convaincre vos proches d'arrêter de voter RN. Tentez de convaincre vos proches d'aller voter pour lui faire barrage. Ce document est fait, avant tout, pour vous aider à les convaincre en remettant les faits au centre du débat. Demandez l'interdiction d'événements d'extrême droite dans vos communes (manifestations nazies, conférences racistes...). Imprimez et collez les affiches et stickers mis à disposition (en bas de ce document) partout. Arrachez, recouvrez ou détournez les stickers et affiches de l'extrême droite. Boycottez les médias d'opinion détenus par des milliardaires d'extrême droite comme Vincent Bolloré ou Pierre-Édouard Stérin (CNews, Europe 1, Canal+, C8, Le JDD...)

Sources des images : Bolloré, lepelerin.com ; Stérin, multinationales.org